استطلاعات تظهر تقدم مرشح المعارضة في انتخابات إسطنبول

المصدر: أنقرة - رويترز

أظهر استطلاع للرأي أُجري لحساب حملة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول يتقدم على مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بفارق ثلاث نقاط مئوية قبل الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل.

ويسعى حزب الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تحقيق نتيجة مختلفة عن الهزيمة التي لحقت به بفارق ضئيل عندما فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أكرم إمام أوغلو بالمنصب مارس الماضي ، وذلك في واحدة من أكبر الانتكاسات الانتخابية لأردوغان منذ وصوله إلى السلطة قبل 16 عاماً.

وألغت السلطات نتيجة الانتخابات بعد شكاوى حزب العدالة والتنمية من حدوث مخالفات، لتنتهي ولاية إمام أوغلو بعد أقل من ثلاثة أسابيع، ودعت إلى انتخابات جديدة في 23 يونيو. ويتماشى الاستطلاع إلى حد بعيد مع استطلاعات رأي أخرى حول خطط الناخبين في الأيام الأخيرة في أكبر مدينة ومركز تجاري في تركيا.