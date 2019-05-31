رئيس الوزراء الهندي يؤدي اليمين مستهلاً ولايته الثانية

المصدر: نيودلهي - أ.ف.ب

أدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، اليمين في مستهل ولايته الثانية التي يتوقع أن يترأس فيها حكومة قومية هندوسية. وبات مودي أول رئيس وزراء هندي يؤدي اليمين في القصر الرئاسي أمام نحو ثمانية آلاف شخص بينهم قادة من دول جنوب آسيا وشخصيات سياسية محلية.

وكان حزب مودي بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي حقق غالبية كبرى عبر فوزه بـ303 مقاعد في مجلس النواب من أصل 542 مقعداً، موجهاً ضربة قوية لمنافسه الرئيس حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي الذي نال 52 مقعداً فقط.

وتعهّد مودي بالمحافظة على سيادة الهند وسلامة أراضيها. وبدأ مودي يومه بزيارات لإحياء ذكرى المهاتما غاندي، مؤسس حركة الاستقلال الهندية، ورئيس الوزراء وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا السابق، آتال بيهاري فاجبايي. كما زار النصب التذكاري للحرب الوطنية بالقرب من بوابة الهند.