مقتل 26 متمرداً في الكونغو الديمقراطية

المصدر: كينشاسا - وكالات

أعلن جيش الكونغو الديمقراطية أن قواته قتلت، أمس، 28 متمرداً من جماعة يُعتقد أنها مرتبطة بتنظيم داعش أثناء صد هجوم في منطقة تفشي فيروس الإيبولا شرقي البلاد.

ووقع إطلاق النار في قرية بالقرب من مدينة بيني، وهي منطقة تنشط فيها أكثر من 12 جماعة مسلحة وعصابات مرتبطة بها، وهي مركز أسوأ تفشٍّ للإيبولا على الإطلاق في الكونغو الديمقراطية.

وقال الجنرال ليون ريشار كاسونجا، الناطق باسم الجيش بمنطقة شرق الكونغو، إن المتمردين الذين ينتمون إلى جماعة القوى الديمقراطية المتحالفة هاجموا موقعاً في قرية نجيتي، وإن الجنود تبادلوا إطلاق النار معهم ولاحقوهم.

وأضاف مخاطباً الصحافيين في جوما: «قام الجيش بتحييد 26 من المتمردين، وتم رفع جثثهم».

ولم تبايع جماعة القوى الديمقراطية المتحالفة مطلقاً تنظيم داعش، لكن شهوداً قالوا إنها نفّذت في بوفاتا القريبة الشهر الماضي هجوماً أعلن التنظيم المسؤولية عنه.