ترامب مهاجماً الساعين لـ«عزله»: كلمة تقصير مثيرة للاشمئزاز

المصدر: واشنطن - وكالات

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، الحديث الدائر بين الديمقراطيين عن إمكانية بدء مسعى لمساءلته وعزله في أعقاب التحقيق الخاص بروسيا، قائلاً إنه لم يفعل شيئاً ليستحق ذلك.

وبدا ترامب متحمساً، في حديثه للصحافيين في البيت الأبيض قبيل رحلة لكولورادو، للرد على بيان من المحقق الخاص روبرت مولر صدر أول من أمس، وهاجم ترامب خصومه الداعين إلى اتخاذ إجراءات ضده بالتقصير، واصفاً أي خطوة من هذا القبيل بأنها «مضايقة كبيرة للرئاسة». وقال: «إن كلمة تقصير هي كلمة قذرة، هي كلمة قذرة وبذيئة ومثيرة للاشمئزاز»، مضيفاً أنه «لم تكن هناك جريمة عليا ولا مخالفة، فكيف يتم اتهامك بالتقصير بشأن ذلك؟»، في إشارة إلى النص الدستوري. وأدلى مولر ببيان عام نادر، إذ أعاد الحديث عن بعض النتائج عندما أغلق التحقيق، وأشار إلى أنه لا يريد الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.

وقال مولر إن مكتبه لم يبرّئ ترامب أو يتهمه بشكل مباشر بعرقلة سير العدالة خلال التحقيق، مشيراً إلى أن رأي وزارة العدل يحظر اتهام رئيس يتولى السلطة بارتكاب جريمة. وأكد ترامب أن «روسيا لم تقدم مساعدة كي يتم انتخابي. لقد بذلت جهداً لانتخابي». وواصل ترامب الهجوم على مولر في تصريحاته الأخيرة، متهماً إياه بأن «موقفه متضارب».

وقال الرئيس الأمريكي عن مولر إنه «شخص لا يحب دونالد ترامب».

وانتهز عدد من شخصيات الحزب الديمقراطي الطامحين إلى الفوز بترشيح الحزب لهم لخوض لانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل، تصريحات مولر، للمطالبة ببدء إجراءات لعزل ترامب. وقالت السناتورة عن كاليفورنيا كمالا هاريس، في تغريدة، إن الذي فعله مولر في الأساس هو إحالة إجراءات عزل على الكونغرس، مضيفةً: «يعود للكونغرس الآن أن يحاسب هذا الرئيس، علينا أن نبدأ إجراءات عزل، إنه واجبنا الدستوري».

إخفاء «السفينة ماكين» عن نظر الرئيس

طلب البيت الأبيض، بمناسبة الزيارة الأخيرة لدونالد ترامب إلى اليابان، إبقاء سفينة أمريكية تحمل اسم السيناتور الراحل جون ماكين الذي يكرهه ترامب، بعيدة عن نظره، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال». وطلب مسؤول أمريكي في رسالة إلكترونية اطلعت عليها الصحيفة، ألا تكون السفينة «يو إس إس جون ماكين» ظاهرة خلال الزيارة الرئاسية. وكان من الصعب نقل هذه السفينة التي يجري تصليحها في قاعدة يوكوسوكا الأمريكية البحرية حيث ألقى ترامب خطاباً على متن سفينة أخرى. وتمّ وفق الصحيفة نقلاً عن مصادر قريبة، حجب اسم ماكين بغطاء من قماش وأعطي بحارتها عطلة في ذلك اليوم.