تحذير من «تسونامي» على شواطئ المحيط الهادئ

المصدر: سان سلفادور - أ.ف.ب

أطلقت سلطات السلفادور إنذاراً بحدوث «تسونامي»، في أعقاب زلزال بقوة 6.6 درجات في مياه المحيط الهادئ لم يسفر عن ضحايا أو أضرار. ووفق معهد المسح الجيولوجي الأمريكي، وقع الزلزال على بعد 40 كيلومتراً جنوب العاصمة سان سلفادور، وعلى عمق 65 كيلومتراً قبالة بلدة لا ليبرتاد الساحلية. ولم ترد تقارير أولية عن وقوع ضحايا أو أضرار بالغة. وفي أعقاب الزلزال، تم إطلاق إنذار بحدوث «تسونامي»، وفق ما أعلنت وزارة البيئة في السلفادور على «تويتر»، فيما لم يطلق مركز المسح الجيولوجي الأميركي إنذاراً من «تسونامي».

وأوصت سلطات السلفادور السكان بعدم الاقتراب من المحيط مدة أربع ساعات على الأقل بعد الزلزال.