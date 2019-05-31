تايوان تتأهّب عسكرياً لمواجهة تهديدات الصين

المصدر: بينغتونغ - رويترز

بدأت القوات الجوية والبحرية والبرية في تايوان، أمس، تدريبات على التصدي لقوة غازية، في حين تعهّد وزير الدفاع بحماية الجزيرة في مواجهة تهديدات عسكرية متصاعدة من قبل الصين.

ونفذت طائرات مقاتلة ضربات وفتحت سفن حربية النار لتدمير رأس جسر للعدو، بينما شارك أكثر من 3 آلاف جندي في تدريب بالذخيرة الحية في منطقة بينغتونغ الجنوبية. وخلال تدريبات عسكرية سنوية في أنحاء الجزيرة هذا الأسبوع، هبطت مقاتلات على الطريق السريع الرئيسي في تايوان، وتسبب التدريب على الغارات الجوية في وقف مظاهر الحياة في المدن الكبرى. وقال وزير الدفاع ين تيه-فا للصحفيين وهو يتابع التدريبات: «الحزب الشيوعي الصيني يواصل التوسع في قوته العسكرية دون التخلي عن فكرة استخدام القوة لغزو تايوان». ولفت ين إلى أن بكين تهدف إلى تقويض الاستقرار الإقليمي والأمن عبر مضيق تايوان.

تدريبات

وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد مطلقاً استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها. وجاءت تصريحات الوزير بعد تزايد التوتر بين الجانبين. وأجرى الجيش الصيني، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تدريبات مكثفة بالسفن الحربية والقاذفات وطائرات الاستطلاع قرب الجزيرة، وهي خطوات نددت بها تايبه ووصفتها بأنها نوع من الترهيب.

على صعيد متصل، قالت الصين إن الولايات المتحدة تلعب بالنار بدعمها تايوان. ووصف الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، العلاقات العسكرية بين بكين وواشنطن بأنها جيدة عموماً، إلا أن نبرة حديثه تبدلت لتصبح حادة عندما سُئل عن الدعم الأمريكي لتايوان. وقال وو: «يحاول الجانب الأمريكي باستمرار في الآونة الأخيرة دون جدوى استغلال تايوان للتحكم في الصين، هذا وهم، سلسلة الإجراءات التي اتخذها الجانب الأمريكي تعد لعباً بالنار، وتضر بشدة بتطوير العلاقات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة، وتضر كثيراً بالسلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان».

وتأتي هذه التصريحات الغاضبة قبيل اجتماع بين وزير الدفاع الصيني وي فنع خه، والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان. ومن المقرّر أن يحضر الوزيران منتدى شانغري-لا الدفاعي السنوي في سنغافورة الذي يبدأ اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يجتمعا.