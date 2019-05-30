روسيا ترفض طلباً من إيران لشراء صواريخ "إس- 400"

المصدر: د ب ا

رفضت روسيا طلبا من إيران لشراء أنظمة الدفاع الصاروخي "إس-400"، خشية أن تؤجج عملية البيع مزيدا من التوتر في الشرق الأوسط، وفقا لمصدرين مطلعين، بينهما مسؤول روسي بارز.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطلب، حسبما صرح المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتهما، وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زار موسكو في السابع من مايو، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب من وكالة بلومبرغ للتعليق، فيما لم يتسن الوصول إلى المسؤولين الإيرانيين للرد. ويشار إلى أن الخميس هو بداية عطلة نهاية الأسبوع في إيران.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات أنظمة الصواريخ أمر مثير للجدل في الشرق الأوسط. وتجازف تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحليف للولايات المتحدة، بالتعرض لإجراءات عقابية من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموافقتها على شراء صواريخ إس-400.

وتمتعت روسيا وإيران بعلاقات سياسية وعسكرية وثيقة خلال السنوات الأخيرة، رغم وجود دلائل على أن موسكو تسعى إلى الحد تدريجيا من التواجد العسكري لإيران في الشرق الأوسط، حيث تسعى للمحافظة على علاقاتها مع القوى الإقليمية الأخرى في المنطقة.