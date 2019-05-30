بلعمري على بعد خطوة من كلباء

بات المدافع الجزائري جمال بلعمري، على بعد خطوة من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول للكرة في نادي اتحاد كلباء، قادماً من الشباب السعودي، وذلك بعد وصول الطرفين إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات. وقدم بلعمري «29 عاماً»، موسماً مميزاً في الدوري السعودي، قاده إلى العودة إلى صفوف منتخب بلاده في الفترة الأخيرة. ويسعى المسؤولون في النادي إلى غلق ملف المحترفين الأجانب، قبل انطلاق برنامج الإعداد، بعد استمرار الدولي المجري بالازس جوجاك حتى نهاية الموسم المقبل، والتعاقد مع الأردني ياسين البخيت، قادماً من دبا الفجيرة.

Ⅶ دبي-علي الظاهري