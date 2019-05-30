عدنان حسين مستمر مع حتا

جددت شركة كرة القدم في نادي حتا، عقد اللاعب المخضرم عدنان حسين لمدة موسم. ويعتبر عدنان حسين 33 عاماً، من عناصر الخبرة، والذي قدم عطاء كروياً مميزاً منذ انضمامه إلى صفوف «الإعصار» قبل 3 مواسم. ويواصل حتا الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي، تحضيراته للموسم الجديد، حيث جدد حتى الآن عقود 7 لاعبين، وهم: لاحج صالح وماهر جاسم ومحمد جمال وخالد علي مطر ويوسف شاه ومحمد طالب، إضافة إلى اللاعب عدنان حسين أخيراً.

وتعمل إدارة حتا على الاستعداد الجيد للظهور بشكل متميز في دوري الخليج العربي الموسم المقبل.دبي-البيان الرياضي