بلاتر يشكو إنفانتينو و«فيفا»

أكد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والموقوف عن مزاولة أي نشاط مرتبط باللعبة بسبب الفساد، عزمه التقدم بشكوى «قبل نهاية الشهر» ضد خلفه ومواطنه جاني إنفانتينو الذي سيعاد انتخابه الأسبوع المقبل رئيساً للسلطة الكروية العليا.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، وجه بلاتر الذي أجبر على التنحي عن منصبه عام 2015 بسبب الفضيحة الكبرى التي هزت اللعبة الشعبية واتحادها وأدت إلى إيقافه ستة أعوام، انتقادات إلى سلفه على خلفية غياب «الشفافية» في مقترحاته وإدارته للاتحاد الدولي.

وقال بلاتر «لدينا اجتماع مع محاميي لتقديم الشكوى التي سيتم رفعها قبل نهاية الشهر في زيوريخ».زيوريخ - أ ف ب