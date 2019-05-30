«فيسبوك» يفضح مخططاً مصدره طهران و«تويتر» يزيل حسابات

المصدر: سان فرانسيسكو - أ.ف.ب

أعلن موقعا فيسبوك وتويتر، عن إغلاق حسابات استخدمت في حملة إيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل الرأي العام عبر انتحال هويات شخصيات ومؤسسات إعلامية وسياسيين وغيرهم.

وأزال «فيسبوك» 51 حساباً و36 صفحة وسبع مجموعات وثلاثة حسابات على انستغرام بعد تلقّيه معلومة من شركة «فايرآي» للأمن الإلكتروني وتحقيقه فيها، وفق رئيس سياسات الأمن السيبراني في الموقع الأوسع انتشاراً ناثانيال غليتشر. وأزال «تويتر» في مطلع مايو الجاري شبكة مكوّنة من 2,800 حساب غير حقيقي، من دون أن يكون أي من مسؤوليه على اطّلاع على نتائج تحقيق «فايرآي».

ووفقاً لشركة «فايرآي» ومقرّها كاليفورنيا، فإنّ شبكة حسابات باللغة الإنجليزية على وسائل التواصل تنتحل شخصيات متعدّدة تمّ تشغيلها للترويج للمصالح السياسية الإيرانية. وقالت الشركة: «بالإضافة إلى استخدام شخصيات أمريكية مزيّفة تبنّت مواقف سياسية تقدّمية ومحافظة، انتحلت بعض الحسابات شخصيات أمريكية حقيقية تشمل بعض المرشّحين الجمهوريين الذين خاضوا انتخابات مجلس النواب 2018».