نيجيرفان بارزاني رئيساً لـ «كردستان العراق»

المصدر: أربيل - وكالات

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيساً للإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي في ظل مقاطعة من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وصوّت خلال الجلسة التي عقدت في أربيل 68 نائباً من أصل 111 هم مجموع أعضاء برلمان الإقليم لصالح نيجيرفان بارزاني (52 عاماً).

وحضر جلسة التصويت 81 نائباً بعدما قطاعها نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائباً) الذي أسسه الزعيم الكردي والرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويعد المنافس السياسي الرئيسي للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، وفقاً للمصدر.

ونيجيرفان بارزاني، حفيد الزعيم الكردي التاريخي مصطفى بارزاني، وابن إدريس بارزاني أحد أبرز زعماء الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأصبح نيجيرفان ثاني رئيس لإقليم كردستان بعد مسعود بارزاني الذي شغله منذ عام 2005 كرئيس للإقليم حتى فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم نهاية عام 2017.

وُلد الرئيس الجديد للإقليم في شمال العراق وقضى جزءاً من حياته في المهجر. وفي عام 1996، بعد خمس سنوات من الحكم الذاتي للإقليم الذي تعرّض للقمع على يد نظام صدام حسين، تولى منصب نائب رئيس وزراء الإقليم وكان آنذاك في الثلاثين من عمره.

وبعد تلك الفترة، وبسبب الصراعات السياسية بين الحزبين الرئيسيين المتنافسين، تقلصت سلطة أربيل لتشمل مناطق شمال وغرب الإقليم، وعاد الوفاق ليتوحد الإقليم عام 2006، ويتولى نيجيرفان بارزاني رئاسة أول حكومة لإقليم كردستان.

كما شغل برهم صالح القيادي البارز في حزب الاتحاد الوطني ورئيس جمهورية العراق حالياً، منصب رئاسة وزراء الإقليم وعاد نيجيرفان مرة أخرى إلى منصبه عام 2012 وحتى الآن.