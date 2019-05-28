«الكنيست الإسرائيلي» يحل نفسه تمهيداً لانتخابات جديدة

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

اتجهت إسرائيل صوب إجراء انتخابات برلمانية جديدة، بعد أن وافق الكنيست بشكل مبدئي، أمس، على اقتراح لحل نفسه، فيما وصلت جهود بنيامين نتانياهو لتشكيل حكومة إلى طريق مسدود.

ولكي يحل البرلمان نفسه ويحدد موعداً لانتخابات جديدة، لابد من إجراء تصويت نهائي.

ووصلت مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي إسرائيلي، أمس، إلى طريق مسدود، بعد مواجهة بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والزعيم اليميني أفيغدور ليبرمان، وهو الأمر الذي يهدد بالذهاب إلى انتخابات جديدة بعد عدة أشهر من انتخابات التاسع من أبريل الماضي.

وتنتهي المهلة المعطاة لنتانياهو لتشكيل الحكومة الائتلافية مساء يوم غد الأربعاء، لكن وزير الجيش السابق ليبرمان يعطل ذلك بعد رفضه التنازل عن مطلب رئيس.