اليابان تشتري 105 مقاتلات «إف 35» من أمريكا

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بعد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن اليابان ستشتري 105 مقاتلات أمريكية إضافية من طراز إف 35.

وصرّح ترامب، في مؤتمر صحافي، أن «الولايات المتحدة تدعم جهود اليابان لتحسين قدراتها الدفاعية، وفي الأشهر الأخيرة أرسلنا إليها كمية كبيرة من العتاد العسكري». وأعلن أن «اليابان تنوي شراء 105 (مقاتلات) جديدة من طراز إف 35». وبعد هذه الصفقة، تصبح اليابان، التي سبق أن اشترت 42 مقاتلة من هذا الطراز في 2011، الزبون الأول عالمياً لهذه الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس.