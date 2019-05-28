روسيا تدعو ممثلين عن طالبان وسياسيين أفغان إلى لقاء في موسكو

المصدر: كابول - أ.ف.ب

أفادت مصادر متطابقة، أمس، أن موسكو وجهت دعوة إلى مسؤولين سياسيين أفغان وممثلين عن طالبان، للمشاركة في احتفالية في موسكو مدة يومين، بالتزامن مع سعي موسكو للتدخل في مفاوضات السلام في أفغانستان.

والاجتماع المقرر يومي 27 و28 مايو يأتي بمناسبة الذكرى المئوية لبدء العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأفغانستان.

وقال الناطق باسم طالبان سهيل شاهين إن من المقرر أن ترسل الحركة وفداً لحضور مراسم الذكرى المئوية، لكن لم يقدّم تفاصيل إضافية.

وأكد ناطق باسم المجلس الأعلى للسلام المكلف تسهيل محادثات السلام بين كابول وطالبان أن رئيس المجلس كريم خليلي سيكون حاضراً أيضاً.

ومن المتوقع أيضاً حضور الرئيس السابق حميد كرزاي.