اجتماع نادر بين مسؤولين أمريكيين وتايوانيين يُغضب الصين

المصدر: تايبيه - وكالات

أعلنت حكومة تايوان أن مسؤولي الأمن القومي في كل من الولايات المتحدة وتايوان التقيا لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، في أول اجتماع من نوعه في أربعة عقود ووسط توتر في العلاقات بين بكين وواشنطن.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية لتايوان في بيان إن قائد الأمن القومي التايواني ديفيد لي التقى بمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون هذا الشهر.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن الاجتماع كان الأول منذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين تايوان والولايات المتحدة في 1979. وتعتبر الصين أن تايوان إقليم منشق عنها يمكنها أن تستعيده بالقوة إذا اقتضت الضرورة. وتسبب هذا الاجتماع في إثارة غضب بكين في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية توتراً بالفعل.