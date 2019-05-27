وزير الداخلية الفرنسي: اعتقال مشتبه به في هجوم ليون

المصدر: البيان الإلكتروني

وأعلن كاستانير اعتقال المشتبه به عبر تويتر لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل عنه أو عن المكان الذي اعتقل فيه.

وبحسب رويترز، أوضحت لقطات كاميرات أمنية المشتبه به، الذي كان شبه ملثم، يقود دراجة في المكان قبل ترك كيس من الورق أمام فرع لسلسلة مخابز شهيرة.

ويتم التعامل مع القضية في إطار تحقيق في عمل إرهابي بالنظر إلى ظروف الهجوم الذي ارتكب في وضح النهار واستخدام عبوة ناسفة يمكنها إلحاق أذى بعدد كبير من الناس لاحتوائها على براغي وكرات معدنية.