الانتخابات الأوروبية: اليمين المتطرف يتصدر في فرنسا

المصدر: عواصم - وكالات

ذكر مسؤول في البرلمان الأوروبي أن أول تقديرات لنسبة مشاركة الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي تراوحت بين 49 و52 في المئة مقارنة بالنسبة النهائية المسجلة في انتخابات البرلمان الأوروبي السابقة في 2014 والتي بلغت 42.61 في المئة.

وقال المسؤول إن نسبة المشاركة في طريقها لأن تصبح الأعلى منذ نحو 20 عاماً وتمثل عدولاً عن توجه قائم منذ فترة طويلة بتراجع إقبال الناخبين.

وأضاف المسؤول أنه بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 باستثناء بريطانيا بلغت تقديرات مشاركة الناخبين 51 في المئة.

وزاد حزب الخضر الألماني نصيبه من الأصوات إلى المثلين ليقفز إلى المركز الثاني وراء تكتل المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل ومتقدماً على الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط.

وتصدّر حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن انتخابات المجلس الأوروبي في فرنسا، في نتائج ستشكل إذا تأكدت خيبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد للوحدة الأوروبية.

وأعطى استطلاعان أجراهما مركزا «إيفوب فيدوسيال» و«هاريس إنتراكتيف أجانس إيبوكا» التجمّع الوطني ما بين 24 و24,2 في المئة من الأصوات يليه التحالف الوسطي لماكرون بنسبة تراوح بين 22,5 و23 في المئة، فيما نال حزب الخضر ما بين 12 و12,7 متخطياً النسبة التي حققها في انتخابات عام 2014 حين نال 8,9 في المئة.

وانتهت أربعة أيام من التصويت أمس، حيث كان 426 مليون شخص من 28 دولة مؤهلين للتصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وحقق حزب فيديس بزعامة رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان فوزاً ساحقاً في انتخابات المجلس الأوروبي، بحسب استطلاع أجري أمس.