الإمارات تشارك في مراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

المصدر: بريتوريا - وام

شاركت دولة الإمارات في مراسم تنصيب وأداء اليمين الدستورية لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا التي جرت، أمس في العاصمة بريتوريا بمشاركة عدد من رؤساء الدول ونواب الرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية ومبعوثي عدد من بلدان العالم.

مثل الدولة في حفل التنصيب معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة التي نقلت للرئيس رامافوزا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا بدوام التقدم والازدهار.

بدوره، حمل الرئيس سيريل رامافوزا معالي ميثاء الشامسي.. تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

حضر الحفل محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا.