الهند وباكستان نحو صفحة جديدة وطي الخلافات

المصدر: نيودلهي، إسلام آباد - وكالات

تحدث رئيسا وزراء الهند وباكستان هاتفياً أمس، وفق ما أفاد مكتباهما، في أول محادثة بينهما بعد وقوع أسوأ مواجهة بين البلدين منذ سنوات فبراير الماضي.

وهنّأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نظيره الهندي ناريندرا مودي على فوزه بالانتخابات.

وذكرت الخارجية الباكستانية أن خان أعرب عن رغبته بأن يعمل البلدان معاً لمصلحة شعبيهما.

وأضافت «في تأكيده على رؤيته للسلام والتقدم والازدهار في جنوب آسيا، قال رئيس الوزراء إنه يتطلع للعمل مع نظيره مودي لتحقيق هذه الأهداف». وأفادت الخارجية الهندية بأن مودي شدد على أن «خلق الثقة في بيئة خالية من العنف والإرهاب هو أمر ضروري لتعزيز التعاون من أجل سلام وتقدم وازدهار منطقتنا» مؤكدة اتصال خان بمودي وأضافت أن الزعيمين ناقشا سبل مكافحة الفقر.