ترامب يحض طوكيو على استثمارات أكبر في أمريكا

المصدر: طوكيو - رويترز

حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، رجال الأعمال اليابانيين على زيادة استثمارات‭‭ ‬‬شركاتهم في الولايات المتحدة، وقال إن اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته.

ووصل ترامب إلى اليابان، أمس، في زيارة دولة تتضمن الكثير من المراسم، وتهدف إلى إبداء مدى متانة العلاقات مع طوكيو، على الرغم من توترات تجارية وشيكة. وبحلول المساء، أضيء برج طوكيو سكاي تري بألوان علم الولايات المتحدة تكريماً لترامب.

وبعد فترة وجيزة من استقبال رسمي لترامب في المطار، حضر الرئيس الأمريكي حفل استقبال في مقر إقامة السفير الأمريكي وليام هاجرتي. وقال البيت الأبيض إن الحفل أقيم بحضور رجال أعمال يابانيين من تويوتا ونيسان وهوندا وسوفت بنك وراكوتن.

وقال ترامب لكبار مديري الشركات اليابانية إنه لم يكن هناك قط وقت أنسب للاستثمار في الولايات المتحدة من الوقت الحالي. وكرر الرئيس الأمريكي انتقاده لسياسات البنك المركزي الأمريكي، وقال إنها منعت اقتصاد بلاده من الوصول إلى أقصى حد ممكن من النمو.

وقال إنه يأمل مناقشة الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان لضمان العدالة والمعاملة بالمثل.

وأضاف ترامب: «كان لدى اليابان أفضلية تجارية ضخمة للعديد والعديد من السنوات، لا بأس، ربما لذلك نعجبكم بهذا القدر الكبير».

وتابع قائلاً: «نأمل من خلال إبرام اتفاق أن نتمكن من معالجة عدم التوازن التجاري وإزالة العقبات التي تواجه الصادرات من الولايات المتحدة، وضمان العدالة والمعاملة بالمثل في علاقتنا».

وسيلتقي ترامب مع رئيس الوزراء شينزو آبي، اليوم الأحد، إذ يلعبان مباراة غولف، ويحضران مباراة مصارعة يابانية (سومو)، ثم يحضران مأدبة عشاء..