مقتل 25 جندياً بكمين في نيجيريا

المصدر: أبوجا - رويترز

أعلن مصدران أمنيان أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 25 جندياً نيجيرياً وعدد من المدنيين في كمين شمال شرقي نيجيريا، أمس، في ثاني هجومٍ مميت على الجيش خلال الأيام الأخيرة.

وأطلق المتشددون النار على جنود كانوا يرافقون مجموعة من المدنيين تم إجلاؤهم من قرية بولاية بورنو، حيث تخوض جماعة بوكو حرام ومتشددون آخرون قتالاً ضد القوات الحكومية على مدى نحو عقد. وقال أحد المصدرين وهو ضمن مجموعة من الحراس تقاتل إلى جانب الجيش ضد المسلحين: «نصبوا كميناً وطوّقوا العربات التي تقل الجنود والمدنيين وفتحوا النار عليهم».

وأضاف: «تبادلوا إطلاق النار لعدة دقائق قبل أن يتغلب مسلحو بوكوحرام على الجنود». وتقول الحكومة إن جماعة بوكوحرام وجماعة تنظيم داعش في وضع سيئ لكن الجهود المستمرة للقضاء على المتشددين أخفقت وما زال الجيش يُمنى بخسائر جسيمة.