اللجنة الأممية لمنع الجريمة تصدر قرارات تكافح الإرهاب

المصدر: فيينا - وام

اختتمت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أعمال الدورة الثامنة والعشرين، بإصدار قرارات تكافح الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية، والتحضير لمؤتمر الجريمة المقرر عقده في مدينة كيوتو اليابانية عام 2020.

وفي الجلسة الختامية التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، ثمن يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي للمكتب الأممي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تعزيز الاستجابات المشتركة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، والعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضح المكتب، في بيان صدر عن مقره الرئيس بفيينا، أن الدول الأعضاء اعتمدت خلال الدورة قرارات ركزت على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وحماية الأطفال ومكافحة الجريمة الإلكترونية وتعزيز أمن سلسلة توريد المعادن الثمينة، وتعزيز العملية القضائية. وأفاد البيان أن اللجنة نظمت أكثر من مئة فعالية جانبية خلال أعمال الدورة، التي استمرت أسبوعاً، ناقشت خلالها عدداً من المواضيع المهمة، بصفتها الهيئة الرئيسية المسؤولة عن صنع السياسات التي تتناول قضايا الجريمة والعدالة الجنائية في الأمم المتحدة.