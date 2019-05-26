مقتل 29 سجيناً في مواجهات مع الشرطة الفنزويلية

المصدر: كراكاس - أ.ف.ب

لقي 29 سجيناً على الأقل مصرعهم وأصيب 19 شرطياً بجروح في فنزويلا، خلال مواجهات في مركز توقيف مكتظ في بلدة أكاريغوا بولاية بورتوغيزا (غرب)، كما أعلنت السلطات.

وقال المسؤول عن الأمن في ولاية بورتوغيزا، أوسكار فاليرو، إن تدخلاً للقوات الخاصة للشرطة من أجل منع «محاولة فرار جماعي»، أسفر عن «حصيلة هي 29 قتيلاً بين السجناء». وأضاف أن المتمردين أطلقوا «وابلاً من الرصاص» على عناصر الشرطة وألقوا عليهم ثلاث قنابل يدوية، أسفرت عن إصابة 19 منهم بجروح. وكانت حصيلة سابقة أعدتها منظمة «نافذة الحرية» للدفاع عن حقوق السجناء تحدثت عن 25 قتيلاً بين الموقوفين.

وقال كارلوس نييتو مدير المنظمة أن مجموعة تدخلت في مركز التوقيف الاحتياطي من أجل تحرير زوار اتّخذهم أحد الموقوفين رهائن. وهذا الأخير الذي يعتبر قائد التمرد، قتل في المواجهات.

ومنذ الخميس، تتناقل شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر موقوفاً في سجن أكاريغوا، وقد غطى وجهه جزئيا وبدا مسلحا بمسدس وقنبلتين على ما يبدو وهو يهدد امرأتين. وبينما كانت إحدى الرهينتين توجه نداءات للمساعدة، قال «لن يضعوني (في السجن) لأنني مستعد للموت. هنا نريد السلام».