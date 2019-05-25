مودي يحضر لولايته الثانية بعد فوزه الساحق

المصدر: نيودلهي ـ أ.ف.ب

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، استشارات مع حلفائه، تحضيراً لولايته الثانية بعد فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية، الذي قضى مرة أخرى على آمال عائلة غاندي بالعودة إلى الحكم.

وأمام مودي مهمات عديدة، منها معالجة النمو الاقتصادي الضعيف للبلاد وخفض معدل البطالة، وإصلاح قطاع زراعي متضرر تعتمد عليه 70% من العائلات في الهند.

وحصل حزب مودي بهاراتيا جاناتا على 303 مقاعد في مجلس النواب الذي يضمّ 542 مقعداً، مخالفاً التوقعات بتحقيقه غالبية أكبر من تلك التي حصل عليها قبل خمس سنوات.

أما حزب المعارضة الأساسي المؤتمر، الذي حكم الهند معظم سنوات ما بعد استقلالها، فقد حصد 52 مقعداً، متقدماً عن أدنى مستوى له حققه قبل خمس سنوات حين نال 44 مقعداً فقط.

لكن هذه النتيجة تشكّل انتكاسة للحزب، فقد أخفق رئيسه راهول غاندي بالحفاظ على مقعد في أميتهي، المعقل التاريخي لعائلة غاندي. لكنه فاز بمقعد عن ولاية كيرالا الجنوبية من خلال تعديل تسمح به القوانين الانتخابية في الهند.

في الأثناء، انضم الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المهنئين الدوليين بفوز مودي، مع ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفوز «الكبير» وتغريدة تهنئة من رئيس وزراء باكستان عمران خان.

وقطاع الزراعة في الهند أيضاً في موقع صعب، مع الجفاف وانخفاض الأسعار والديون التي دفعت آلاف المزارعين إلى الانتحار في السنوات الماضية.

والممرات المائية في الهند ملوثة، كما أن البلاد تضمّ 22 مدينة من بين الثلاثين الأكثر تلوثاً في العالم، ما تسبب بوفاة 1,24 مليون شخص في عام 2017، بحسب دراسة لصحيفة «لانست بلانتيري هيلث».