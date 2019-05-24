قتلى وجرحى بانفجار داخل مسجد في كابول

المصدر: أ ف ب

قتل إمام معروف وأحد المصلين الجمعة بانفجار قنبلة في مسجد في كابول، وأصيب 16 آخرون، بحسب ما أعلنت السلطات الافغانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في بيان "وقع انفجار في مسجد التقوى (بالضاحية الشرقية من كابول) قرابة الساعة 13,20 (08,50 ت غ)".

وأضاف أن إمام المسجد سميع الله ريحان، وهو سني معروف بسبب ظهوره التلفزيوني في برامج دينية، قتل في الانفجار، إضافة الى أحد المصلين.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز الحصيلة مشيرا الى أن "المتفجرات كانت مخفية في المسجد" وموضحا "لم يكن اعتداء انتحاريا".

وندد الرئيس الافغاني أشرف غني في بيان ب "الاعتداء الارهابي".