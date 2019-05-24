كوريا الشمالية تتحدى: لن نتفاوض مع أمريكا

المصدر: البيان الالكتروني

قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إنها لن تستأنف المفاوضات بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة ما لم تطرح واشنطن "أسلوب حسابات جديد"، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن متحدث بوزارة الخارجية في بيونغ يانغ القول: "ما لم تتقدم الولايات المتحدة بأسلوب حسابات جديد، لن يتم استئناف الحوار مطلقا، وبالتبعية سيكون أفق حل المسألة النووية أكثر قتامة."

وأضاف المتحدث: "كلما انخرطت الولايات المتحدة أكثر في أعمال سوء ظن وعدوانية، كان رد الفعل من جانبنا أكثر شراسة."

وفي وقت سابق الشهر الجاري، طالبت كوريا الشمالية من الولايات المتحدة إعادة سفينة شحن كانت واشنطن احتجزتها. وتتهم وزارة العدل الأمريكية بيونغ يانغ بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية عبر استخدام السفينة في نقل شحنات فحم.

وكانت المفاوضات بين كوريا الشمالية وأمريكا وصلت إلى طريق مسدود كما تصاعدت حدة التوتر بين البلدين في أعقاب فشل القمة الثانية بين رئيسي البلدين، الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونج-اون، والتي عقدت في هانوي عاصمة فيتنام في فبراير الماضي.