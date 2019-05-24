"بريكست" استغرق وقتاً أطول من بناء برج إيفل و«تيتانيك» والسفر إلى المريخ

المصدر: البيان الالكتروني

استغرق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي " بريكست" وقتا طويلا جدا، حيث أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة ، انها سوف تستقيل من رئاسة حزب المحافظين في السابع من يونيو المقبل، مقرة بفشلها في تنسيق اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد مضى أكثر من 1000 يوم منذ تصويت البريطانيين على «بريكست»، وهي فترة لم يستغرقها كثير من الأحداث الكبيرة والعالمية.

1- بناء برج «إيفل»:

استغرق بناء برج «إيفل»، الذي يعد أحد أجمل وأشهر المعالم السياحية في العالم، نحو عامين (أكثر قليلاً من 700 يوم)؛ حيث تم بناؤه بين عامي 1887 و1889.

ويزن برج «إيفل» أكثر من 10 آلاف طن، ويبلغ ارتفاعه 324 متراً.

2- بناء السفينة «تيتانيك»:

بدأ بناء السفينة «تيتانيك» في بلفاست، عاصمة آيرلندا الشمالية عام 1909. وأصبحت جاهزة للإبحار في عام 1912. أي بعد 26 شهراً (790 يوماً فقط).

وغرقت السفينة بعد اصطدامها بكتلة جليدية، ما أدى إلى مقتل نحو 1500 شخص.

3- السفر إلى المريخ:

يستغرق السفر إلى المريخ نحو 300 يوم فقط، لذلك فمنذ استفتاء «بريكست» عام 2016، كان الوقت كافياً للوصول إلى هناك؛ بل والرجوع أيضاً.

4- مسلسل «صراع العروش»:

استغرقت أحداث مسلسل «صراع العروش»، ما بين 1100 - 1400 يوم.

وأشار تقرير «بي بي سي» إلى أن هناك تشابهاً بين «بريكست» ودراما المسلسل، من حيث تغير الولاءات السياسية والمواقف.

ويعد المسلسل أحد أكثر المسلسلات مشاهدة في تاريخ التلفزيون، وتم عرض 7 مواسم منه، ومن المنتظر أن يتم عرض الموسم الثامن والأخير الشهر الجاري.