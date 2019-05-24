توقعات بأن تعلن ماي موعدا لاستقالتها اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

من المتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة موعد تركها للمنصب لتمهد الطريق أمام اختيار زعيم جديد من المرجح أن يسعى لإبرام اتفاق أكثر حسما لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد ثلاث سنوات في المنصب طغت عليها أجواء الأزمة من المقرر أن تجتمع ماي مع رئيس لجنة 1922 في حزب المحافظين وهي اللجنة التي يمكنها إقالة رؤساء الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وستظل ماي في منصبها خلال فترة انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين التي تستمر نحو ستة أسابيع. وقالت صحيفة التايمز إن من المتوقع أن تبدأ المنافسة على زعامة الحزب في العاشر من يونيو حزيران بعد زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا.