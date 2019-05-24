«الناتو»: جاهزون لمواجهة القرصنة الروسية

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أكد أمين عام الحلف الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، أن الحلف جاهز لمواجهة هجمات روسيا الإلكترونية عبر استخدام كل الوسائل المتاحة.

وجاءت تحذيرات ستولتنبرغ وسط تأهب دول الحلف لمواجهة أي محاولة من روسيا للتدخل في انتخابات البرلمان الأوروبي التي بدأت في بريطانيا وهولندا، أمس. وتتهم الدول الغربية روسيا بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 واستخدام تكنولوجيا المعلوماتية لشل البنى التحتية لأوكرانيا، وهو ما تنفيه روسيا تماماً.

وصرح ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي مشترك في لندن مع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت: «لكي يأخذ الردع تأثيره الكامل يجب أن يعلم المهاجمون المحتملون أننا لسنا محصورين بالرد في الفضاء الالكتروني عندما تتم مهاجمتنا في ذلك الفضاء». وأضاف: «نستطيع أن نستخدم وسنستخدم مجموعة كاملة من القدرات المتاحة لنا».

وقال هانت إن المركز البريطاني الوطني لأمن المعلوماتية قدم تفاصيل عن نشاطات روسية خبيثة في 16 من دول «ناتو» الـ29 خلال الأشهر الـ18 الماضية. واتهم «وكلاء» روس بمحاولة التلاعب بنظام التصويت في 2014 وتأخير النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة في أوكرانيا التي تلت الإطاحة بالرئيس المدعوم من روسيا. ورفض كل من ستولتنبرغ وهانت الكشف عن الخطوات التي يمكن ان يتخذها الحلف الذي تأسس خلال الحرب الباردة ولا تزال روسيا تعتبره تهديداً رئيسياً لأمنه القومي.