إغلاق شارع وايتهول بلندن بسبب جسم مشبوه

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت الشرطة الطرق المحيطة بمكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داوننغ ستريت، الخميس، بينما تفحص الشرطة "جسما مريبا".

وقالت الشرطة البريطانية، في تغريدة، على تويتر: "هناك إغلاق مؤقت حول وايتهول بينما يتم تقييم جسم مشبوه. ضباط متخصصون موجودون الآن بالموقع".

وأشارت رويترز إلى أن الشرطة وجهت السياح "بهدوء" إلى شوارع مجاورة، موضحة أن الشرطة البريطانية تواصل تمشيط المنطقة للكشف عن طبيعة الجسم المشبوه.

وقال نائب محرر الشؤون السياسية في صحيفة "تليغراف": "غير مسموح لأحد بالدخول أو الخروج من مقر الحكومة في داونينغ ستريت".

وينشتر ضباط متخصصون من شرطة لندن الآن في الموقع.