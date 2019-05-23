الجيش الأمريكي سينصب خيما للمهاجرين على الحدود

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء أن الجيش الأمريكي سينصب خيماً بالقرب من الحدود مع المكسيك، لتأمين اقامة موقتة لمهاجرين راشدين ستتولى وزارة الأمن الداخلي مراقبتهم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكومندان كريس ميتش في بيان، أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان "وافق على طلب وزارة الأمن الداخلي الذي قُدم إليه في 9 مايو، لإقامة مرافق موقتة لإيواء ما لا يقل عن 7500 مهاجر بالغ محتجز".

وستستأجر وزارة الدفاع الأمريكية الخيم لمصلحة وزارة الأمن الداخلي، وتنصبها في مناطق حددتها وزارة الأمن الداخلي في توكسون ويوما، بأريزونا، وفي تورنيلو ودونا ولاريدو وديل ريو، في تكساس، وفق ما ذكرت الأنباء الفرنسية.

وقال ميتش إن "الجيش لن يتولى ادارة هذه المنشآت، ولن يقوم إلا بنصب الخيم".

وسيكون المهاجرون المعنيون راشدين، وستتولى شرطة الحدود النظر في طلباتهم للجوء، والتي أحيلت إلى شرطة الهجرة.

وستقوم وزارة الدفاع الأمريكية بتقويم جدوى المشاريع في غضون الأسبوعين المقبلين، لتحديد عدد الخيم المطلوبة، وتكلفة بناء هذه المنشآت وجدولتها.

وقد أوقف حوالى 500 ألف شخص على الحدود مع المكسيك منذ بداية السنة المالية 2019، في الأول من أكتوبر.

وتستسلم أغلبية المهاجرين غير الشرعيين للسلطات ويطلبون اللجوء. ويأتي معظمهم من أميركا الوسطى -- هندوراس وغواتيمالا والسلفادور -- ويعلنون انهم هربوا من العنف والفقر في بلادهم.

ويُطلق سراح عدد كبير من المهاجرين، في انتظار البحث في طلباتهم للجوء لأن مراكز الإيواء الطارئة لشرطة الحدود، مكتظة.