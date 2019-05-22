أمريكا تعترض مروحيات روسية لليوم الثاني على التوالي

المصدر: وكالات

اعترضت اليوم الأربعاء طائرات حربية أمريكية مقاتلات عسكرية روسية دخلت منطقة عازلة جوية قبالة ساحل ألاسكا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت قيادة دفاع الفضاء الجوي في أمريكا الشمالية (نورد)، وهي القيادة المشتركة لأمريكا وكندا " الطائرات الروسية بقيت في المجال الجوي الدولي، وخلال فترة قصيرة دخلت المجال الجوي الأمريكي أو الكندي".

ومثل الواقعة الأولى، شملت المقاتلات الروسية مقاتلات من طراز توبوليف 95 و من طراز اس يو - 35، في حين استخدمت القوات الأمريكية مقاتلتين من طراز اف -22 لاعتراض الطائرات الروسية.

وقالت قيادة دفاع الفضاء الجوي إن مقاتلات توبوليف الروسية دخلت مرتين المنطقة العازلة ، ورافقت المقاتلات في الجولة الثانية طائرات من طراز سوخوي.

وأضافت القيادة أن هاتين الواقعتين تعدان الرابعة والخامسة التي يتم تسجيلهما هذا العام.

وحسب تعليمات هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية ، يجب الإعلان مقدمًا عن أي دخول إلى المناطق العازلة ، والمعروفة باسم مناطق تحديد الدفاع الجوي، التي تمتد قبالة سواحل ألاسكا على بعد أكثر من 300 كيلومتر من الشاطئ.