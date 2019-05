بالفيديو.. "السترات السوداء" تتظاهر في مطار شارل ديغول بباريس

تجمع مئات المحتجين الأفارقة المهاجرين الأحد في مطار شارل ديغول في باريس مطالبين بمقابلة رئيس الوزراء إدوارد فيليب اعتراضا على قرار ترحيلهم بسبب عدم حصولهم على الوثائق الرسمية التي تسمح لهم بالإقامة الشرعية في البلد.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم الإنجليزي، تجمع حوالي 500 متظاهر في المبنى 2 من المطار وأحاطت بهم شرطة مكافحة الشغب.

المتظاهرون الذين تنظمهم مجموعة تدعى "لا شابيل ديبوت" وأطلقت على نفسها اسم "السترات السوداء"، طالبوا بتعديل وضعهم ومنحهم الوثائق الرسمية للإقامة في البلد كما طالبو مقابلة رئيس الوزراء لمناقشة قانون حق اللجوء، واجتماع مع قادة الخطوط الجوية الفرنسية للمطالبة بوقف "أي مشاركة مالية أو مادية أو لوجستية أو سياسية في عمليات الترحيل".

وقال مشغل المطارات في باريس إيروبورتس دي باريس إنه لم تتأثر أي رحلة جوية بالاحتجاج.

