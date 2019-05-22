3 ملايين شخص غادروا فنزويلا منذ 2015 هرباً من الأزمة

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

غادر ثلاثة ملايين شخص فنزويلا منذ 2015، هرباً من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يواجهها البلد، كما أعلنت الأمم المتحدة التي باتت تعتبر أن على أكثريتهم الاستفادة من نظام حماية دولية للاجئين.

وقالت الناطق باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، ليز ثروسيل في مؤتمر صحافي في جنيف، «كل يوم، نرى ما بين 3000 و5000 شخص يغادرون فنزويلا».

وأضافت «غادر حوالي ثلاثة ملايين شخص فنزويلا منذ 2015». وأحصت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين 3,7 ملايين فنزويلي بالإجمال في الخارج، هاجر 700 ألف منهم قبل 2015. وتؤكد المفوضية أن حوالي 460 ألف فنزويلي قدموا أواخر العام الماضي، طلب لجوء، وأغلبيتهم في البلدان المجاورة بأميركا اللاتينية.

لكن حوالي 1،4 مليون شخص حصلوا على مختلف الأذونات والتأشيرات، مثل التأشيرات الإنسانية أو تأشيرات العمل، للإقامة بصورة شرعية في بلدان الاستقبال هذه في المنطقة.

وقالت ثروسيل: «نظراً إلى تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني وحقوق الإنسان في فنزويلا.. تعتبر المفوضية الآن أن أغلبية الذين فروا من البلاد يحتاجون إلى نظام دولي لحماية اللاجئين». وأوضحت أن «هذا ناجم عن التهديدات التي تتعرض لها حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم بسبب الظروف التي تلحق خللاً خطيراً بالنظام العام في فنزويلا».

وأرفقت المفوضية بهذا النداء وثيقة تهدف إلى مساعدة الأشخاص والسلطات المسؤولة عن البت في طلبات الحماية الدولية المقدمة من طالبي اللجوء الفنزويليين.

وتعتبر الأمم المتحدة النزوح الجماعي للفنزويليين هرباً من هذا الوضع الاقتصادي الكارثي، أكبر نزوح في تاريخ أميركا اللاتينية الحديث.