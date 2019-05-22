مستشار النمسا يواجه حجب الثقة

المصدر: فيينا - أ.ف.ب

حدد رئيس البرلمان النمساوي الاثنين المقبل، موعداً للتصويت على مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة ضد المستشار سيباستيان كورتز، الذي أضعفه انسحاب شركائه السابقين في اليمين المتطرف من الائتلاف الحكومي.

وأوضح رئيس البرلمان فولفغانغ سوبوتكا، أنه فضل أن يتم النظر في هذه المذكرة بعد الانتخابات الأوروبية، الأحد المقبل، «من أجل نقاش هادئ». وينتمي سوبوتكا مثل كورتز إلى اليمين.

ومنذ انهيار الائتلاف بين اليمين واليمين المتطرف جراء شريط فيديو مسيء للزعيم القومي هاينز كريستيان شتراخه، تتسع الأزمة السياسية في النمسا.