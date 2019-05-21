الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يعلن فوزه بولاية ثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقال ويدودو أمام الصحافة الى جانب شريكه في اللائحة معروف امين بعد حملة أحدثت انقساما عميقا في البلاد، "سنكون القادة وحماة جميع الأندونيسيين". ومنذ أكثر من شهر، كان ويدودو يمتنع عن إعلان الفوز، في انتظار النتائج الرسمية لانتخابات أبريل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقد حصل ويدودو الملقب "جوكوي" على 55,5 بالمئة من الأصوات مقابل 44,5 بالمئة لمنافسه، الجنرال السابق برابو سوبيانتو، كما أعلنت صباح الثلاثاء لجنة الانتخابات.

وبذلك يفوز الرئيس المنتهية ولايته الذي انتُخب رئيسا لثالث ديموقراطية في العالم في 2014 بحصوله على 53,15 بالمئة من الاصوات، في هذه الانتخابات بتقدم واضح.

من جانبه، رفض برابو النتائج الرسمية، لكنه دعا انصاره الى الحفاظ على هدوئهم، موضحا انه سيستخدم "جميع الوسائل الشرعية" لإحقاق الحق.