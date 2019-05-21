مطالبه أوروبية لأنقرة باحترام سيادة قبرص

المصدر: عواصم - وكالات

جدد الاتحاد الأوروبي أمس دعوته تركيا إلى احترام «الحقوق السيادية» لقبرص و«الامتناع» عن أي «عمل غير قانوني»، في إشارة إلى نية أنقرة التنقيب عن الغاز في «المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص».

وفي رسالة نشرت بداية مايو على الخدمة الدولية للرسائل البحرية، أعلنت السلطات التركية نيتها التنقيب عن الغاز حتى سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تابعة لقبرص. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه خلال زيارته الجزيرة المتوسطية «نعرب عن قلقنا البالغ» و«نطالب تركيا بإلحاح بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص والامتناع عن عمل غير قانوني».