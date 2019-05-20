إقالة وزير الداخلية النمساوي بسبب فضيحة الفيديو

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتز الاثنين إقالة وزير الداخلية هيربرت كيكل الذي ينتمي الى حزب الحرية اليميني المتطرف إثر تسريب شريط مصور تسبب بفضيحة مدوية لهذا الحزب، الامر الذي قد يدفع جميع وزرائه الى الاستقالة من الحكومة.

وقال كورتس إنه هناك حاجة بعد فضيحة ايبيثا إلى " شفافية كاملة" و"كشف لا نقص فيه" للملابسات التي وردت في مقطع الفيديو.

تجدر الإشارة إلى أن هاينتس- كريستيان شتراخه، نائب المستشار النمساوي وزعيم حزب الحرية اليميني اضطر أول أمس السبت إلى إعلان استقالته من منصبيه بعد انتشار شريط فيديو سُجِّلَ سرا له في جزيرة ايبيثا الإسبانية، وعد خلاله شتراخه قريبة مزعومة لإحدى الشخصيات الروسية فاحشة الثراء بمنحها صفقات حكومية مقابل مساعدته في انتخابات عام 2017.

وينتمي وزير الداخلية كيكل إلى حزب الحرية.