إغلاق برج إيفل جراء محاولة شخص تسلقه

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت السلطات الفرنسية برج إيفل في باريس عصر اليوم الاثنين، بعدما حاول شخص تسلق المبنى، حسبما أكدت متحدثة باسم الشركة التي تدير البرج لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وذكرت شبكة (بي اف ام تي في) أن الشرطة ألقت القبض على الشخص خلال محاولته التسلق بين الطابق الثاني والأعلى للبرج البالغ ارتفاعه 276 مترا.

وأظهرت اللقطات المصورة من الموقع الشرطة وقد طوقت المنطقة حول المعلم التذكاري الذي تم الاسبوع الماضي الاحتفال بالذكرى الـ130 لتأسيسه.

وحذرت الشركة التي تدير البرج عبر تويتر المرتادين من أنه سيظل مغلقا حتى إشعار آخر.