ميركل باقية حتى عام 2021

المصدر: برلين - د.ب.أ

رفضت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، مجدداً أي تكهنات بشأن حدوث تغيير مبكر في ديوان المستشارية. وقالت أنجرت كرامب-كارنباور التي خلفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي، لصحف مجموعة «فونكه» أمس: «ميركل باقية حتى 2021. يتعين عليّ تأدية عملي كرئيسة حزب، وأنا أركز على ذلك». وأعربت عن ثقتها في استمرار الائتلاف الحاكم، وقالت: «يشكل الاتحاد المسيحي الجزء الأكبر من الائتلاف، ونقول بوضوح تام إننا نعتزم مواصلة هذا العمل. لم أتلق حالياً أيضاً أي إشارات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي تدل على أنه لا يريد ذلك». .