ترامب يصف نائباً جمهورياً طالب بإقالته بأنه من «وزن الريشة»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، النائب الجمهوري الذي طالب بإقالته بأنه من «وزن الريشة».

وكان نائب ميشيغان المتحدر من أصل فلسطيني جاستن عماش اعتبر السبت أن ترامب تصرف بما يمكن اعتباره «عرقلة لسير العدالة»، مضيفاً: «مما لا شك فيه أنه كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلة لأي شخص لا يكون الرئيس الأمريكي».

ورد ترامب على النائب عماش، أمس، في تغريدة على تويتر جاء فيها «لم أكن يوماً من المعجبين بجاستن عماش وزن الريشة الذي يقف في وجهي وفي وجه بعض أفكارنا الكبيرة وسياساتنا الجمهورية، فقط سعياً للكلام عن نفسه وافتعال جدالات». وتابع ترامب: «جاستن ليس سوى خاسر يلعب للأسف ورقة معارضينا».

كما اتّهم النائب عماش وزير العدل وليام بار بتضليل العامّة «عمداً» بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص روبرت مولر المرتبط بتدخل روسي محتمل لتسهيل فوز ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية.