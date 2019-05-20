تقطع السبل بأكثر من 200 شخص في جزيرة يابانية بعد أمطار غزيرة

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

هبط أكثر من 200 شخص من جبل بجزيرة ياكوشيما بجنوب غرب اليابان، أمس، بمساعدة رجال إنقاذ، بعد أن تقطعت بهم السبل في أعقاب أمطار غزيرة تساقطت السبت، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية أمس.

وكانت أمطار غزيرة بلغ منسوبها حوالي 120 ملليمتراً في الساعة قد تساقطت على الجزيرة بعد ظهر السبت. وغرقت الطرق المؤدية لمنطقة الجذب الرئيسي- شجرة أرز عملاقة- وأغلقتها الانهيارات الأرضية. واضطر متنزهون على متن أكثر من عشر سيارات وحافلات لقضاء الليل في السيارات ومقصورة جبلية. والبعض الآخر قضى الليل في الهواء الطلق.

وبسبب الظروف المناخية، بدأت عملية الإنقاذ أمس فقط.