بيونغيانغ تطالب باستعادة سفينة صادرتها واشنطن

المصدر: بيونغيانغ-أ.ف.ب

طالبت بيونغيانغ أمس الأمم المتحدة باتخاذ «إجراءات عاجلة» للمساعدة في استعادة سفينة شحن صادرتها السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي، واصفة الإجراء الأمريكي بأنه عمل «شنيع». وكان القضاء الأمريكي أعلن في 9 مايو الجاري مصادرة سفينة الشحن الكورية الشمالية «وايز أونست» المتهمة بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها كميات من الفحم واستيرادها آلات.

وكانت هذه السفينة محتجزة منذ عام في أندونيسيا لأن قبطانها ملاحق من قبل سلطات هذا البلد بسبب أنشطة تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية. وبدأت السلطات الأمريكية في يوليو إجراءات لمصادرة السفينة.