حزب بريطاني يطرح إدراج تصويت شعبي في مسودة «بريكست»

المصدر: لندن - رويترز

أعلن كير ستارمر، الناطق باسم شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزب العمال البريطاني المعارض، أمس، أن الحزب يريد إدراج تصويت شعبي في مسودة اتفاق الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» عند طرحها على أعضاء مجلس العموم مجدداً في الشهر المقبل.

وبعد الفشل في الحصول على موافقة البرلمان ثلاث مرات على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد، ستعرض الحكومة مسودة الاتفاق على البرلمان للتصويت في مطلع يونيو المقبل.

وقال ستارمر لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «ينبغي أن تدرس الحكومة بجدية إدراج تصويت شعبي مع المسودة للخروج من الأزمة». وأضاف: «لكن ما لا يمكننا فعله هو كسب أسبوع آخر من الوقت، وهو ما كانت رئيسة الوزراء تفعله شهوراً».