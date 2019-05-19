أمريكا تحذّر رعاياها في أندونيسيا

المصدر: جاكرتا-رويترز

أصدرت السفارة الأمريكية في أندونيسيا تحذيراً أمنياً قبيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، في حين ألقت السلطات الأندونيسية القبض على 30 شخصاً يشتبه أنهم متشددون تقول الشرطة إن بعضهم يمكنه تفجير قنابل باستخدام شبكات لا سلكية.

وذكر بيان أن السفارة تنصح الأمريكيين بالابتعاد عن المناطق التي قد تشهد احتجاجات ضخمة في جاكرتا وفي مدن أخرى منها سورابايا في جاوة الشرقية وميدان في سومطرة الشمالية.

وقالت السلطات الأندونيسية إنها تشدد إجراءات الأمن قبيل الأربعاء المقبل موعد إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات الرئاسة التي أجريت في الشهر الماضي. وقال الناطق باسم الشرطة محمد إقبال في إفادة للصحافيين إن الشرطة في الشهر الجاري ألقت القبض على 29 شخصاً مشتبهاً بهم على صلة بجماعة «أنصار الدولة»، وهي أكبر جماعة مرتبطة بتنظيم داعش في إندونيسيا، وصادرت ما لا يقل عن خمس قنابل بدائية في عدة مواقع في أنحاء جاوة وسولاويسي الشمالية. وذكر إقبال أن بعض المشتبه بهم تلقوا تدريباً شبه عسكري وذهبوا إلى سوريا كمقاتلين أجانب.