مقتل ثمانية من رجال الشرطة الأفغانية

المصدر: كابول ـ رويترز

أعلن مسؤول في الحكومة الأفغانية أن ثمانية على الأقل من رجال الشرطة قتلوا في ضربة جوية في إقليم هلمند وسط تصعيد للعمليات الجوية والبرية ضد طالبان.

وقال الناطق باسم حاكم هلمند، عمر زواك، إنه لم يتضح بعد إن كانت طائرات أفغانية أم أمريكية هي التي شنت الضربة الجوية مساء الخميس بالقرب من لشكركاه عاصمة الإقليم. وأضاف أن بين القتلى ضابطين كبيرين وأن 11 شرطياً آخرين أصيبوا في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلي طالبان خلال نفس العملية الأمنية. وتقدم القوات الأمريكية الدعم باستمرار للقوات الأفغانية في عملياتها ضد طالبان. وقال محمد ياسين حاكم هلمند ومسؤولون بالحكومة في كابول إن تحقيقاً يجرى في الضربة الجوية.