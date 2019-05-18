التصعيد الإيراني يؤثر في شركات التأمين البحري

المصدر: لندن - وكالات

عقدت شركات التأمين البحري في لندن اجتماعاً استثنائياً للجنة أمنية لمناقشة الوضع في أعقاب التوتر في المنطقة على خلفية العقوبات على إيران وتصعيد المسؤولين الإيرانيين تهديداتهم.

ويأتي الاجتماع بعد ضربات بطائرات من دون طيار لميليشيا الحوثي الإيرانية على خط أنابيب رئيسي في السعودية وعمليات تخريب غامضة لأربع سفن، بينها ناقلتا نفط سعوديتان في وقت سابق هذا الأسبوع. وتسببت الهجمات بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. لكن خبراء القطاع يتساءلون عن ملابسات الهجمات على السفن. وأصدرت «لجنة الحرب المشتركة» لسوق لندن للتأمين بياناً أعلنت فيه توسيع منطقة المخاطر العالية في المنطقة.