روسيا محذرة أوروبا: الأمن ينعدم بدوننا

المصدر: د ب ا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تسعى للانسحاب من مجلس أوروبا، كما يروج بعضهم، ولم تتخل عن أي من التزاماتها، بما فيها الالتزامات المالية.

وقال لافروف في كلمة ألقاها في جلسة لجنة وزراء مجلس أوروبا: "نحن مقتنعون بأنه يتعين على أوروبا أن تفهم أنه بدون روسيا لن يكون من الممكن ضمان أمن أوروبي حقيقي".

وأضاف لافروف "نحن ندعم جميع الذين يدافعون عن وقف المواجهة التي لا معنى لها وسلامة مجلس أوروبا". يجب على المجلس العودة إلى مبدأه الأصلي "المساواة بين جميع الدول المشاركة".

وتابع لافروف: "لا نسعى للانسحاب من مجلس أوروبا، كما يروج بعضهم. ولا نرفض تنفيذ أي من التزاماتنا، بما فيها الالتزامات المالية، نحن مهتمون بمواصلة عملنا في مجلس أوروبا على أساس قواعد القانون الدولي، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن "موقف روسيا واضح، وهي مهتمة بعمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومهتمة بعمل مجلس أوروبا، لكن هذا الاهتمام تطبيقه ممكن فقط على قدم المساواة، عندما يمكن لروسيا ويمكن للوفد الروسي المشاركة بشكل كامل في عمل جميع الآليات. خلاف ذلك، فإنه من الصعب التحدث عن التعاون".

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى بقاء روسيا في مجلس أوروبا بكافة الحقوق والالتزامات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافا يدور حول عضوية روسيا للمجلس منذ خمسة أعوام. وكانت الجمعية البرلمانية للمجلس سحبت عام 2014 حقوقا معينة من روسيا، من بينها حق التصويت، وذلك ردا على ضم الأخيرة لشبه جزيرة القرم.