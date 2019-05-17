هروب أكثر من مائة سجين في جزيرة سومطرة الأندونيسية

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

هرب، أمس، أكثر من 100 نزيل من سجن مخصص للمدانين بجرائم مخدرات في جزيرة سومطرة الأندونيسية، بعد اندلاع أعمال شغب هناك، بحسب ما قاله مسؤول في السجن.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية، ديدي براسييتو، إن السجناء، في سجن لانجكات الواقع في سومطرة الشمالية، حطموا الأبواب وأضرموا النار في المبنى، بعدما عُثر بحوزة أحدهم على مادة الميثامفيتامين البلورية. وأوضح أن الوضع بات تحت السيطرة، وأن الشرطة والجنود يقومون بحراسة السجن، مضيفاً أن المنشأة تضم 1634 نزيلاً.

يشار إلى أن الواقعة تعد ثاني عملية هروب من سجن في سومطرة خلال أقل من أسبوع، إذ هرب أكثر من 150 سجيناً من سجن سياك في إقليم رياو، السبت الماضي، أثناء أعمال شغب اندلعت بعدما ضرب أحد الحراس سجيناً.